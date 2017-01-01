САП розраховує наступного тижня завершити розслідування щодо Довгого

Справа щодо Довгого підходить до свого логічного завершення

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розраховують на завершення досудового розслідування щодо народного депутата Олеся Довгого наступного тижня. Про це повідомив глава САП Назар Холодницький. «Олесь Довгий не з’явився на допит через те, що він зламав ногу. Прокурори провели з Олесем Довгим необхідні процесуальні дії за місцем



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Нардеп Олесь Довгий

Справа щодо Довгого підходить до свого логічного завершення

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розраховують на завершення досудового розслідування щодо народного депутата Олеся Довгого наступного тижня. Про це повідомив глава САП Назар Холодницький.

«Олесь Довгий не з’явився на допит через те, що він зламав ногу. Прокурори провели з Олесем Довгим необхідні процесуальні дії за місцем його проживання, наскільки я пам’ятаю. В нього дійсно зламана нога, він на милицях», – сказав Холодницький.

Також керівник САП зазначив, що ця справа підходить до свого логічного завершення.

«Підозру ми очікуємо від ГПУ, думаю, сьогодні-завтра. Я сподіваюся і прокурори зорієнтовані на те, щоб наступного тижня завершити досудового розслідування», – додав він.

У Генпрокуратурі повідомляли про підготовку нової підозри Довогому.

Як відомо, Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території заповідника «Жуків острів». У серпні 2007-го Київрада своїм рішенням ліквідувала заказник «Жуків острів», скоротивши його площу з 1630 га до 196 га. Згодом земля, що залишилася поза заказником, була роздана під забудову, в тому числі, кооперативам, близьким до Віктора Януковича. ГПУ стверджує, що відповідні рішення виносились з порушенням регламенту і зловживанням з боку тодішнього секретаря Київради.

20 червня голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав подання про зняття недоторканності з народного депутата Олеся Довгого через слідство у справі про розкрадання землі.

11 липня Верховна Рада підтримала подання щодо зняття депутатської недоторканності з Довгого.

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Джерело: Радіо Свобода