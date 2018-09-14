САП заявила, що детективи НАБУ грають в політику і готують нікчемні документи документ



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Перший заступник глави СБУ Павло Демчина

В Антикорупційній прокуратурі засудили маніпуляції НАБУ щодо «ідентичності» справ Омеляна і Демчини

Спеціальна антикорупційна прокуратура прокоментувала повідомлення про підозру першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.

Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства в Facebook.

«Сьогодні на офіційному сайті НАБУ нібито вимушено оприлюднено інформацію, яка становить таємницю досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і вчинення інших злочинів першим заступником глави СБУ. Як зазначено, за дивним збігом обставин, практично одразу після направлення на погодження до САП проекту повідомлення про підозру першому заступнику голови СБУ, про це стало відомо фігуранту справи», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в САП підкреслили, що не вважають це збігом обставин і, з огляду на спробу НАБУ провести паралелі між цією справою і справою міністра інфраструктури, розцінює це як кулуарну боротьбу керівників НАБУ.

«Ми рішуче відкидаємо будь-які звинувачення в розголошенні матеріалів слідства його фігуранту і вимагаємо від НАБУ, по-перше, фактичних підтверджень голослівних звинувачень, а по-друге, пояснень, чому повідомлення про підозру було складено «зненацька», без будь-яких узгоджень з прокурорами та без виконання у повному обсязі запланованого у справі комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій», - відзначили в САП.

У той же час, в САП засудили маніпуляції НАБУ щодо «ідентичності» справ Омеляна і Демчини. Також відомство оприлюднило проект повідомлення про підозру Демчині, який надійшов в САП пізно ввечері п'ятниці, 7 вересня.

«Сподіваємося, що вказаний проект повідомлення про підозру не розроблявся і не готувався в темний час доби у селищі Козин», - зіронізували в САП.

Також у відомстві запропонували юристам, експертам і активістам оцінити якість документу, який, «як вважають в НАБУ», остаточно готовий для узгодження.

«Останній заклик – до керівників НАБУ. Шановні колеги! Ваші намагання зіграти у цій справі в політичну гру виявилось таким же невдалим, як вчорашня спроба російського ТБ видати двох ГРУшників за любителів англійської готики. На жаль, репутація національної антикорупційної інфраструктури загалом і конкретне, колись цілком перспективне кримінальне провадження зокрема, в черговий раз стали жертвами вашого інфантилізму», - резюмували в САП.