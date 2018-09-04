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    Саудівська Аравія перехопила балістичну ракету з Ємену

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    Знищена ракета - Саудівська Аравія перехопила балістичну ракету з Ємену
    Фото: Al Arabiya
    Знищена ракета

    Хусити запустили балістичну ракету по прикордонному місту Джазан

    Коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією перехопила та знищила балістичну ракету, яку повстанці-хусити запустили з території Ємену.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву коаліції.

    Зазначається, що 3 вересня хусити запустили балістичну ракету по прикордонному місту Джазан, розташованому на південному заході Саудівської Аравії.

    Як додає Al Arabiya, в останні місяці єменські повстанці-хусити поновили ракетні атаки на Саудівську Аравію.

    Раніше влітку Саудівська Аравія заявляла про знищення бійців Хезболли в Ємені.

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