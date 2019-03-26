Саудівська Аравія відреагувала на рішення США щодо Голанських висот



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У заяві влади Саудівської Аравії наголошується, що Голанські висоти є «окупованою арабською землею Сирії, згідно з відповідними міжнародними резолюціями»

Влада Саудівської Аравії засудила рішення США про визнання за Ізраїлем суверенітету над Голанськими висотами.

Про це повідомило саудівське інформагентство SPA.

«Спроби нав'язати факт, який звершився, не змінюють фактів», - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що Голанські висоти є «окупованою арабською землею Сирії, згідно з відповідними міжнародними резолюціями».

«Це виявить суттєвий негативний вплив на мирний процес на Близькому Сході і безпеку та стабільність в регіоні», - підкреслив Ер-Ріяд, додавши, що відповідний крок США суперечить Статуту ООН і міжнародним законам.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Джерело: Интерфакс