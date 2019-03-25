Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євросоюз відмовився визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю

Трамп підписав відповідний документ у Білому домі на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це йдеться в підписаній американському лідерові указі, передає Аljazeera.

Трамп підписав відповідний документ у Білому домі на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Напередодні віце-президент США Майкл Пенс заявив, що Трамп в найближчі пару годин офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.

До слова, 22 березня цього року Євросоюз відмовився визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю.