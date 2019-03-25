Туреччина не визнає рішення США щодо Голанських висот



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Голанські висоти Фото: Reuters

Туреччина має намір підняти питання про визнання США ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами в ООН

Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, коментуючи указ президента США Дональда Трампа про офіційне визнання Вашингтоном Голанських висот частиною Ізраїлю, передає агенство «Анадолу».

«Ми зробимо всі необхідні зусилля на всіх платформах, в тому числі в ООН», – заявив глава турецької дипломатії.

Він сказав, що своїми діями США в черговий раз проігнорували міжнародне право. Чавушоглу також додав, що «це рішення не легітимізує анексію Ізраїлем Голанських висот».

Нагадаємо, у неділю МЗС Ізраїлю анонсувало підписання Трампом указу про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Після заяви глави Білого дому прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!».

Натомість глава МЗС Туреччини заявив, що спроби Вашингтона легітимізувати дії Ізраїлю «приведуть до ще більшого насильства і страждань в регіоні», додає «Анадолу».

Держсекретар США заявив, що визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами зможе принести хороші результати для всіх країн на Близькому Сході

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.