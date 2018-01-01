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    Саудівська Аравія вивчає можливість придбання ізраїльського озброєння

    Ер-Ріяд і Тель-Авів можуть встановити дипломатичні відносини
    Ер-Ріяд вивчає можливість придбання озброєння в Ізраїлі. Перш за все Саудівську Аравію цікавить система ППО Iron Dome, а також система активного захисту для бронетехніки Trophy. Про це повідомив сайт Global Security. Представники Ер-Ріяду мали можливість ознайомитися із відповідними ізраїльськими системами в ОАЕ. Так представників Саудівської
    • Сьогодні, 15:18
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    ППО Iron Dome
    ППО Iron Dome

    Ер-Ріяд і Тель-Авів можуть встановити дипломатичні відносини

    Ер-Ріяд вивчає можливість придбання озброєння в Ізраїлі. Перш за все Саудівську Аравію цікавить система ППО Iron Dome, а також система активного захисту для бронетехніки Trophy. Про це повідомив сайт Global Security.

    Представники Ер-Ріяду мали можливість ознайомитися із відповідними ізраїльськими системами в ОАЕ.

    Так представників Саудівської Аравії цікавить система Iron Dome, оскільки Ер-Ріяд постійно піддається обстрілам балістичних ракет із Ємену. В той же час дана система ППО має гарні показники ефективності щодо перехоплень, які були продемонстровані під час конфліктів Ізраїлю із бійцями ХАМАС із Сектору Гази.

    Можливість придбання Саудівською Аравією ізраїльського озброєння супроводжується повідомленнями про майбутнє встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Це допоможе Ер-Ріяду і Тель-Авіву спільно протидіяти регіональним амбіціями Ірану. 

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