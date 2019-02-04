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    Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО

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    Нардеп&nbsp;Надія Савченко - Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО
    Нардеп Надія Савченко
    Фото: Главком

    Сестра Савченко вважає, що Надію хочуть «сховати з Києва до виборів»

    Народного депутата України Надію Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО.

    Про це з посиланням на інформацію Червоного хреста повідомила сестра депутата Віра Савченко у Facebook.

    «Надію Савченко кинули в Лук'янівське СІЗО. Отже, швидко до виборів хочуть сховати Надію з Києва» - заявила вона.

    На початку лютого генпрокурор України заявив, що справу Савченко–Рубана слухатимуть у Чернігові.

    Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

    Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

    Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

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