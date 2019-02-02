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    Політика

    Луценко заявив, що справу Савченко – Рубана слухатимуть у Чернігові

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    Луценко заявив, що справу Савченко – Рубана слухатимуть у Чернігові

    Судове засідання з питання визначення підсудності справи Савченко – Рубана відбудеться 4 лютого

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд ухвалив рішення про розгляд у Чернігові справи позафракційного народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

    Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

    За словами Луценка, прокурори готові їхати до Чернігова для підтримки обвинувачення.

    «Справу Савченко і Рубана фактично було завершено. Мені здається, що вони обоє намагалися затягнути ознайомлення з матеріалами слідства. Але зрештою це закінчилося, і зараз вони мають постати перед судом. Буквально сьогодні було ухвалено судове рішення про те, що цей суд відбудеться в Чернігові», – зазначив Луценко.

    Він пояснив, що суд ухвалив таке рішення з огляду на те, що більшість свідків у цій справі або проживають у цьому місті, або ж їм зручніше доїжджати до нього.

    «Бо перший варіант був Слов’янськ», – вказав генпрокурор.

    Тим часом, адвокат Надії Савченко Олександр Тананакін на своїй сторінці у Facebook не підтвердив перенесення суду до Чернігова.

    «Судове засідання з питання визначення підсудності справи Савченко – Рубана відбудеться тільки в понеділок, 4 лютого об 11:00, але сьогодні не кожен може дивитися в завтрашній день, чи не так, Юрію Віталійовичу?» – запитує адвокат.

    Удень 1 лютого адвокат Володимира Рубана Валентин Рибін написав, що «на понеділок Верховний суд призначив розгляд клопотання про підсудність, а на середу запрошують до Слов'янська на підготовче судове засідання».

    Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

    Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

    Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

    До вашої уваги: 
    Надія Савченко Юрій Луценко Генпрокурор суд ДНР Віктор Рубан адвокат Чернігів
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