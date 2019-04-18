Савченко розповіла, як проходив її день у Лук'янівському СІЗО



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Народний депутат України Надія Савченко

Нардеп зазначила, що тюремний режим в Україні не сильно відрізняється від російського

Народний депутат України Надія Савченко розповіла, як проходив її день у Лук'янівському СІЗО. Тюремний режим не сильно відрізняється від армійського, повідомила Савченко в ефірі «112 Україна».

За її словами, приблизно о 19 годині вечора ув'язнені вечеряють. На вечерю подають переважно курку.

«Ранок розпочинається з підйому о 6 годині. «Потім відкриваються двері - все це дуже шумно, - для викиду сміття, перевірки камер, для сніданку, потім для прогулянки на одну годину в день, потім для обіду, потім для лікаря, якщо потрібно, або роботи з адвокатами, потім вечеря і о 10 закриваються. Тобто, графік, я скажу, не сильно відрізняється від військового, армійського, тільки там ти на волі, а в СІЗО ти постійно закритий, а так однаковий режим», - розповіла Савченко.

Нардеп зазначила, що тюремний режим в Україні не сильно відрізняється від російського.

«Я порівняла, і я неприємно вражена, тому що, на жаль, не відрізняється. Я дуже хотіла б, щоб в Україні... система була на порядок вище, на порядок гуманніше з прав людини і набагато більш європейська, ніж у Росії. Не відрізняється абсолютно нічим. Ні побудовою будинків, тому що це все радянська система, і не відрізняється особливо підходами. Звичайно, відрізняється тим, що ти чуєш українську мову, а не російську, але при цьому всі і там і тут тобі кажуть: «ми все розуміємо, але двері відкрити не можемо». Система є система, не треба очікувати від неї надзвичайного», - додала Савченко.

Нагадаємо, Савченко наступного тижня збирається в Раду .

Як відомо, цього тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».