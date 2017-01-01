СБУ більше не займатиметься економічними злочинами
- Вчора, 15:40
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Наразі виробляється концепція реформування Служби безпеки
Концепція реформування Служби безпеки наразі проходить останні погодження, зокрема в РНБО та АПУ, а також з іноземними партнерами. Водночас, вже зараз Служба практично не займається документуванням економічних злочинів. Про це повідомив керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Сергій Конохов в рамках участі в міжнародному круглому столі у Києві «Роль та місце спеціальних служб у захисті об’єктів критичної інфраструктури».
«Наразі виробляється концепція реформування Служби безпеки. Точніше, вона вже вироблена і погоджується у профільних відомствах, в РНБО, Адміністрації президента, проходить низку погоджень з іноземними партнерами», - сказав Конохов, коментуючи процес реформування спецслужби.
За його словами, концепцією передбачено, зокрема, зміни у сферах кібернетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури, позбавлення функціоналу щодо економічних злочинів.
«По суті, документування економічних злочинів Служба вже не проводить, а займається захистом критичної інфраструктури. Економічними злочинами займаємося лише в розрізі захисту об’єктів критичної інфраструктури. Служба вже не відшукує якісь розкрадання тощо. Інша справа, якщо це - відкрите кримінальне провадження і потрібно його дорозслідувати, чи кримінальне провадження передано в СБУ за вказівкою прокуратури тому, що визначено таку підслідність», - заявив він.
Джерело: Укрінформ