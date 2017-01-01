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    СБУ більше не займатиметься економічними злочинами

    Наразі виробляється концепція реформування Служби безпеки
    Концепція реформування Служби безпеки наразі проходить останні погодження, зокрема в РНБО та АПУ, а також з іноземними партнерами. Водночас, вже зараз Служба практично не займається документуванням економічних злочинів. Про це повідомив керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ
    • Вчора, 15:40
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    Наразі виробляється концепція реформування Служби безпеки

    Концепція реформування Служби безпеки наразі проходить останні погодження, зокрема в РНБО та АПУ, а також з іноземними партнерами. Водночас, вже зараз Служба практично не займається документуванням економічних злочинів. Про це повідомив керівник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Сергій Конохов в рамках участі в міжнародному круглому столі  у Києві «Роль та місце спеціальних служб у захисті об’єктів критичної інфраструктури».

    «Наразі виробляється концепція реформування Служби безпеки. Точніше, вона вже вироблена і погоджується у профільних відомствах, в РНБО, Адміністрації президента, проходить низку погоджень з іноземними партнерами», - сказав Конохов, коментуючи  процес реформування спецслужби.

    За його словами, концепцією передбачено, зокрема,  зміни у сферах кібернетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури, позбавлення функціоналу щодо економічних злочинів.

    «По суті, документування економічних злочинів Служба вже не проводить, а займається  захистом критичної інфраструктури. Економічними злочинами займаємося лише в розрізі захисту об’єктів критичної інфраструктури. Служба вже не відшукує якісь розкрадання тощо. Інша справа, якщо це - відкрите кримінальне провадження і потрібно його дорозслідувати, чи кримінальне провадження передано в СБУ за вказівкою прокуратури тому, що визначено таку підслідність», - заявив він.

    За словами керівника управління СБУ, зміна функціоналу Служби зараз здійснюється «швидше, ніж законодавець намагається закріпити нам завдання»: «Змінюються завдання, переорієнтовуються сили та засоби, і це йде по усіх підрозділах. В умовах гібридної війни, військової агресії, в умовах диверсійних та терористичних проявів, зараз стоять вже нові завдання».

     

    Джерело: Укрінформ

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