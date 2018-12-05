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    СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП на Рівненщині

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    Священиків допитували в рамках провадження за статтями 111 і 161 кримінального кодексу - СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП на Рівненщині
    Священиків допитували в рамках провадження за статтями 111 і 161 кримінального кодексу

    За словами Пімена, священики УПЦ МП не поширювали агітаційну продукцію і не давали інтерв'ю російським ЗМІ

    У середу в управлінні СБУ в Рівненській області допитували 12 священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП.

    Про це з посиланням на прес-секретаря управління СБУ Інну Ілючок повідомляє LIGA.net.

    «Сьогодні були викликані 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ в Рівненській області», - сказала вона.

    При цьому представниця СБУ відмовилася надавати додаткову інформацію про допити, пославшись на відсутність відповідного дозволу слідчого, але уточнила, що в повістках на допит фігурували статті 111 та 161 ККУ - державна зрада і розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

    Єпископ Дубенський Пімен (Воят) підтвердив місцевому виданню «ЧаРівне», що священиків допитували в рамках провадження за статтями 111 і 161 кримінального кодексу.

    Він заявив, що вважає підозри, які нібито пред'явлені священикам, «натягнутими і незаконними». За словами Пімена, священики УПЦ МП не поширювали агітаційну продукцію і не давали інтерв'ю російським ЗМІ. 

    Вранці 5 грудня Служба безпеки повідомила, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату була викрита мережа розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

     

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