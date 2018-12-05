СБУ показала літературу, яку знайшли під час обшуків в УПЦ МП



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Фото: Прес-центр СБУ

Було вилучено 75 примірників брошури, що вже потрапляла в поле зору СБУ

Протягом останніх днів правоохоронці провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії. За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.

Про це 5 грудня повідомляє прес-центр СБУ.

«Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури «Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді», що вже потрапляла в поле зору СБУ, і на яку вже є відповідний висновок експерта», - заявили в СБУ.

Зазначається, що згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, це видання «містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть».

«Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку», - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 30 листопада в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Стало відомо, що кримінальне провадження було відкрито після одного з інтерв'ю митрополита Павла.

Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в будівлях, що належать єпархіям Московського патріархату у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені.