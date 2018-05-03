СБУ допитує сестру Савченко

За словами Проторченко, станом на сьогодні Надія Савченко голодує 42-й день

У четвер, 3 травня, в СБУ опитують як свідка сестру заарештованого народного депутата Надії Савченко, Віру. Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook заступник лідера партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» Тетяна Проторченко. «Віра Савченко зараз знаходиться в СБУ, де проводиться опитування її як



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За словами Проторченко, станом на сьогодні Надія Савченко голодує 42-й день

У четвер, 3 травня, в СБУ опитують як свідка сестру заарештованого народного депутата Надії Савченко, Віру.

Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook заступник лідера партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» Тетяна Проторченко.

«Віра Савченко зараз знаходиться в СБУ, де проводиться опитування її як свідка. На 14:00 туди йду я», - повідомила Проторченко.

Вона додала, що станом на сьогодні Надія Савченко голодує 42-й день.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та верхівку правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.