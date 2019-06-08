СБУ ліквідувала схему махінацій з «євробляхами»



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Співробітники ДФС занижували суми сплати до бюджету обов'язкових митних платежів

На Черкащині співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Черкаської митниці ДФС на зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектори Черкаської митниці ДФС разом із працівниками комерційної структури, що спеціалізується на наданні послуг із розмитнення товарів, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників транспортних засобів.

Під час митного оформлення зловмисники вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про реальну ринкову вартість ввезених автомобілів. Таким чином занижувалися суми сплати до бюджету обов'язкових митних платежів.

Через функціонування такої «програми лояльності» протягом січня-травня поточного року ділки збагатилися на більше ніж двісті тисяч доларів США. За попередніми висновками експертів за цей же період державний бюджет недоотримав майже два з половиною мільйони гривень.

Під час санкціонованих обшуків в офісі брокерської компанії правоохоронці вилучили печатки, технічну документацію на транспортні засоби, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність групи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно із Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.