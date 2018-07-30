СБУ назвала імена іноземців, які воювали в Сирії та на Донбасі у складі угрупування «Вагнер»



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Найманці ПВК «Вагнера» в Сирії

СБУ додатково оприлюднює інформацію ще про трьох іноземних найманців ПВК «Вагнера»

Служба безпеки України оприлюднила імена трьох іноземних найманців ПВК «Вагнера», які воювали в Сирії.

Двоє з них брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків, повідомляє СБУ у Facebook.

«СБУ додатково оприлюднює інформацію ще про трьох іноземних найманців ПВК «Вагнера», мінімум двоє з яких брали участь у бойових діях на сході України у складі російських НЗФ. До того ж один з них — громадянин Республіки Вірменія Грачян Геворг, загинув під час так званого «пригожинського наступу» в Сирії 7 лютого 2018 року», — йдеться у повідомленні.

Крім Геворга Грачяна, в бойових діях в Сирії брали участь громадянин Молдови Раду Дончо і громадянин Казахстану Антон Клімов.

Раніше Служба безпеки України заявила, що ідентифікувала 206 найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», які брали участь у бойових діях в Сирії у лютому 2018-го.

На початку липня повідомлялося, що у Сирії воює нова російська приватна військова компанія.