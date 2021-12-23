СБУ оголосила підозру керівнику російської військової компанії «Вагнера»

Силовики не називають прізвище підозрюваного, однак за інформацією ЗМІ, йдеться про головного «вагнерівця» Дмитра Уткіна

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками «Вагнера» українських позицій на дебальцевському напрямку

Служба безпеки України оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера», який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Росіянин, за даними слідства, причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни. Підозрюваним є громадянин РФ, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій Росії.

Встановлено, що у період із липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК «Вагнера», які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти ЗСУ.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками «Вагнера» українських позицій на дебальцевському напрямку. Згідно отриманих даних, у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

Підозрюваний координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ. На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Силовики не називають прізвище підозрюваного, однак за інформацією ЗМІ, йдеться про Дмитра Уткіна.

Раніше стало відомо, що під європейські санкції потрапив Дмитро Уткін – колишній офіцер російської військової розвідки (ГРУ), який є засновником ПВК «Вагнера»