«Вагнергейт». Розвідник розповів про погрози, що надходять йому та колегам з Офісу президента

Ексрозвідникам погрожують кримінальними провадженнями

Після розголосу подробиць провалу операції із захоплення «вагнерівців» на співробітників українських спецслужб, задіяних у її організації, почав здійснюватися тиск та погрози з боку Офісу президента. Про це в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив нині звільнений з лав Збройних сил України учасник операції, полковник запасу Роман Червинський.

«Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися, нібито, з Офісу президента. Після нарад в Офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати», – зазначив ексрозвідник.

На думку Червинського, таку реакцію влади спричинило обговорення операції із захоплення «вагнерівців» у ЗМІ.

«Були пропозиції сказати, що операції (із захоплення «вагнерівців» – «Главком») не було. Саме у 20-х числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів і вони це говорили прямим тестом, що або мовчіть, або… Намагалися переконати нас, мене особисто, ту людину, яка провела не менш ніж 10 операцій і знає найбільше з усіх, хто може її знати, що це була російська операція», – обурився ексрозвідник.

Раніше керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозев заявив, що пресмарафон Володимира Зеленського не дав відповіді на всі запитання щодо «Вагнергейту».

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

Читайте також: