Воювали на Донбасі та в Сирії: хто з «вагнерівців» потрапив під санкції ЄС

У санкційному списку три енергетичні компанії і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців

У понеділок, 13 грудня, Євросоюз ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». У санкційний список потрапили три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК, інформує пресслужба Ради ЄС.

Так, у санкційний список потрапили:

Дмитро Уткін – колишній офіцер російської військової розвідки (ГРУ), є засновником ПВК «Вагнера».

Він відповідає за координацію і планування операцій по розгортання найманців групи «Вагнера» в Україні, вказує ЄС. Займаючи командну посаду в групі «Вагнера», Уткін особисто був присутній на полі бою в Україні, координуючи і плануючи дії членів «Вагнера». Враховуючи його командирське становище, він, таким чином, несе відповідальність за дії, які підривали і погрожували Україні, і активно здійснював їх.

Денис Харитонов – заступник регіонального керівника Астраханського відділення Союзу добровольців Донбасу, член Думи Астраханської області і ПВК «Вагнера».

Воював на Донбасі у складі сепаратистського батальйону «Степ», де командував переносним взводом переносного зенітно-ракетного комплексу. Він зізнався, що особисто збив український вертоліт і два літаки Су-25, перебуваючи на Донбасі. Активно підтримував дії і проводив політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Сергій Щербаков – позаштатний співробітник ГРУ і найманець ПВК «Вагнера».

Воював на Донбасі на боці проросійських сепаратистських сил у складі переносного зенітно-ракетного комплексу у складі батальйону «Степ», який збив український вертоліт і два літаки Су-25 на Донбасі.

Андрій Трощев – начальник штабу групи «Вагнера», яка діє в Сирії, навчає і направляє сирійські сили.

Він бере безпосередню участь у військових операціях «Вагнера»в Сирії. Був, зокрема, в районі Дейр-ез-Зора. Таким чином, він вносить вирішальний внесок у військові дії Башара Асада і, отже, підтримує і отримує вигоду від сирійського режиму.

Андрій Богатов – керівник 4-ї штурмової і розвідувальної роти з групи «Вагнера», яка діє в Сирії, навчає і керує сирійськими військами.

Він командує операціями «Вагнера» і бере безпосередню участь у військових операціях в Сирії. Він, зокрема, брав участь у битві за Пальміру.

Станіслав Дичко – колишній співробітник Ставропольської міліції, є найманцем групи «Вагнера».

Разом з трьома іншими найманцями «Вагнера» він брав участь у тортурах до смерті сирійського дезертира в червні 2017 року в провінції Хомс, Сирія. Таким чином, він несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Сирії, вказує ЄС.

Валерій Захаров – колишній співробітник ФСБ, є радником з питань безпеки президента Центрально-Африканської Республіки (ЦАР).

Він є ключовою фігурою в командній структурі групи «Вагнера» командної структури і підтримує тісні зв'язки з російською владою. Він також несе відповідальність за серйозні порушення прав людини вчинені групою «Вагнера» в ЦАР, до яких відносяться позасудові, сумарні або довільні страти і вбивства. До них відноситься вбивство трьох російських журналістів у 2018 році.

Олександр Кузнєцов – входить до командного складу «Вагнера».

Він прийняв командування 1-ю штурмовою і розвідувальною ротою групи «Вагнера» у 2014 році. Був поранений у вересні 2019 року в Лівії під час бойових дій разом з лівійською Національною визвольною армію Лівії (NLA) як командир військових оперативників групи «Вагнера». Завдяки своїй посаді і діям, Кузнєцов несе відповідальність за діяльність, яка загрожує миру, стабільності та безпеці Лівії.

Крім того, санкції були введені проти трьох російських компаній, які пов'язані з ПВК «Вагнера», а саме:

ТОВ «Велада» – приватна компанія, яка займається нафтогазовим сектором в Сирії.

У грудні 2019 року сирійський парламент схвалив контракт, що надає компанії право на розробку нафти і газу в Сирії, в тому числі на нафтових родовищах в контрольованих режимом районах на північному сході Сирії і газовому родовищі на північ від Дамаска. Таким чином, компанія отримує вигоду і підтримує сирійський режим.

ТОВ «Меркурій» – приватна компанія, що працює в нафтовому і газовому секторі в Сирії.

У грудні 2019 року сирійський парламент схвалив контракт, що надає компанії право на розробку нафти і газу в Сирії, в тому числі на нафтових родовищах в контрольованих режимом районах на північному сході Сирії і газовому родовищі на північ від Дамаска. Таким чином, компанія отримує вигоду або підтримує сирійський режим.

ТОВ «Євро поліс» – приватна компанія, пов'язана з ПВК «Вагнера» в Сирії, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Компанія використовується як прикриття для «Вагнера» в Сирії. Вона підписала ряд контрактів з сирійським режимом, через державну компанію General Petroleum Corp., за якими вона отримує 25% доходів від видобутку нафти і газу на родовищах, захоплених ПВК. Таким чином, вона отримує вигоду або підтримує сирійський режим.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією «Вагнера», звинувативши Росію.

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

3 грудня розвідник Роман Червинський розповів про погрози, що надходять йому та колегам з Офісу президента.

Раніше керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозев заявив, що пресмарафон Володимира Зеленського не дав відповіді на всі запитання щодо «Вагнергейту».

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Джерело: РБК-Україна