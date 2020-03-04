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    Баканов: розгляд справи Гандзюк пришвидшиться після екстрадиції Левіна

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    Глава СБУ Іван Баканов - Баканов: розгляд справи Гандзюк пришвидшиться після екстрадиції Левіна
    Глава СБУ Іван Баканов
    Фото: Главком

    За словами Баканова, коли Левін приїде в Україну, то СБУ швидко прискорить розгляд справи щодо вбивства Катерини Гандзюк

    Розгляд справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк пришвидшиться після ектрадиції Олексія Левіна в Україну.

    Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов під час свого виступу у Верховній Раді 4 березня.

    За його словами, коли Левін приїде в Україну, то СБУ швидко прискорить розгляд справи щодо вбивства Катерини Гандзюк.

    Баканов також заявив, що починаючи з літа минулого року Служба безпеки України зберегла для країни понад 25,7 млрд грн.

    Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

    Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

    Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

    СБУ вбивство екстрадиція розслідування Катерина Гандзюк Іван Баканов
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