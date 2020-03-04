СБУ не дозволила завдати збитки державі на 25,7 млрд грн, - Баканов



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Голова СБУ Іван Баканов Скріншот з відео

Іван Баканов підкреслив, що Служба має доволі серйозні результати у сфері боротьби з корупцією

Починаючи з літа минулого року Служба безпеки України зберегла для країни понад 25,7 млрд грн. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час свого виступу у Верховній Раді 4 березня.

«Служба не дала завдати збитки державі на суму понад 25,7 млрд грн. А це два річних бюджети СБУ», - зазначив він.

Мова йде, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів та схем по відшкодуванню ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.

Іван Баканов підкреслив, що Служба має доволі серйозні результати у сфері боротьби з корупцією.

«Із вересня минулого року 255 службових осіб отримали повідомлення про підозру в здійсненні корупційних злочинів, 83 чиновника звільнено з посад. До різних строків засуджено 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Саджаємо!», - додав голова СБУ.

Зокрема, він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 мільйонів гривень.

Також Служба викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку запровадили завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві – мова йде про збитки державі у 800 мільйонів гривень.

Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним обігом понад 4 млрд грн на рік.

«І це не поодинокі випадки. Це – системна робота Служби щодо викриття корупції», - заявив Іван Баканов.

Як повідомлялось, у Раді звітують керівники правоохоронних відомств.