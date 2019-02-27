На Рівненщині СБУ викрила угруповання на контрабанді фальсифікованих стероїдів



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Фото: ssu.gov.ua

За місцями проживання фігурантів справи виявлено фальсифіковані медпрепарати, обладнання для їх таблетування, фасування та виготовлення ін’єкційної продукції на суму понад мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті фальсифікованих стероїдів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Рівного налагодив незаконні поставки сильнодіючих речовин з вмістом метандієнону з однієї з країн Східної Азії. З отриманого «товару» він виробляв підроблені анаболічні препарати для продажу.

Підпільну «фармацевтичну» лабораторію ділок облаштував за межами обласного центру на території одного з приватних домоволодінь свого спільника.

До протиправної діяльності зловмисник залучив двох місцевих жителів, які займалися збутом готової «продукції», зокрема через розгалужену мережу кур’єрів у різних регіонах нашої країни. Також ділки контрабандно переправляли підробку до європейських країн.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцями проживання фігурантів справи фальсифіковані медпрепарати, обладнання для їх таблетування, фасування та виготовлення ін’єкційної продукції на загальну суму понад мільйон гривень.

Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу. Співробітники СБУ затримали двох учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно із співробітниками СБУ Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу.