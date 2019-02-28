В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн

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Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже 1,5 мільйона гривень та понад $6 тисяч

Співробітники Служби безпеки України спільно з податковою міліцією Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував мешканець Івано-Франківська.

Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки, а потім перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії.

У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками «послуг» конвертації.

Оборудка дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету.

Потім замовники перераховували «конверту» безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже 1,5 мільйона гривень та понад $6 тисяч.

У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено «чорну бухгалтерію», документи, печатки фіктивних СПД та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.