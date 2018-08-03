СБУ за місяць накрила за антиукраїнські матеріали 11 адміністраторів російських соцмереж



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Зокрема, оперативники задокументували протиправну діяльність шести мешканців Одеси

Співробітники СБУ протягом липня припинили у п’ятьох областях діяльність 11 адміністраторів у соцмережах, які розміщували в інтернеті антиукраїнські матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники задокументували протиправну діяльність шести мешканців Одеси, двох – Київщини, жителя Бахмута на Донеччині та мешканців Чернівецької та Івано-Франківської областей, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

«Встановлено, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережах матеріали із закликами до зміни меж території України та з підтримкою терористичних організацій «Л/ДНР». За антиукраїнську діяльність зловмисники отримували грошову винагороду від російських кураторів», - заявили в СБУ.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання адміністраторів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами розміщення антиукраїнських матеріалів та отримання вказівок від російських спецслужб.

Дії зловмисників кваліфіковані за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки викрили мешканку Одеси, яка через російські соцмережі розповсюджувала антиукраїнські матеріали.