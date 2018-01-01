СБУ заблокувала в Україні понад 30 терористичних сайтів

Терористичні веб-ресурси були незаконно зареєстровані в Україні та адмініструвалися з інших країн

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявили реєстрацію в українській доменній зоні сайтів, що пропагують ідеї міжнародного тероризму. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Під час перевірки оперативної інформації, завдяки плідній співпраці з IT-компаніями,



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Терористичні веб-ресурси були незаконно зареєстровані в Україні та адмініструвалися з інших країн

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявили реєстрацію в українській доменній зоні сайтів, що пропагують ідеї міжнародного тероризму. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Під час перевірки оперативної інформації, завдяки плідній співпраці з IT-компаніями, правоохоронці встановили, що терористичні веб-ресурси незаконно зареєстровані в Україні та адмініструються з інших країн», - йдеться в повідомленні.

У результаті спільних дій було заблоковано 31 сайт, на яких пропагувалась діяльність міжнародних терористичних організацій, заборонених в Україні.

Робота підрозділів СБУ з виявлення та блокування терористичних веб-ресурсів будь-якого спрямування, які зареєстровані в Україні з порушенням чинного законодавства, триває.

Нагадаємо, у січні СБУ затримала іноземця, який брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат». Затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу.