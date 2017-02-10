  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    СБУ затримала екстреміста, що збирався вербувати українців

    Затриманий збирався впроваджувати в Україні релігійно-екстремістську ідеологію
    Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. Про це інформує прес-центр Служби безпеки. За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного
    • Сьогодні, 16:49
    • Розсилка

    Затриманий збирався впроваджувати в Україні релігійно-екстремістську ідеологію

    Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. Про це інформує прес-центр Служби безпеки.

    За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат». Затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    СБУ затримала екстреміста, що збирався вербувати українців
    СБУ затримала екстреміста, що збирався вербувати українців

    За інформацією спецслужби, аналогічну діяльність з поширення релігійно-екстремістської ідеології та залучення нових членів до «Джихадчилар» зловмисник мав намір проводити на території України.

    Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту з подальшою його передачею органам держбезпеки Узбекистану.

    Читайте також
    СБУ Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ