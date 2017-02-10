СБУ затримала екстреміста, що збирався вербувати українців

Затриманий збирався впроваджувати в Україні релігійно-екстремістську ідеологію

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. Про це інформує прес-центр Служби безпеки. За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий збирався впроваджувати в Україні релігійно-екстремістську ідеологію

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. Про це інформує прес-центр Служби безпеки.

За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат». Затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу.

За інформацією спецслужби, аналогічну діяльність з поширення релігійно-екстремістської ідеології та залучення нових членів до «Джихадчилар» зловмисник мав намір проводити на території України.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту з подальшою його передачею органам держбезпеки Узбекистану.