З населених пунктів інформація не поступала

З населених пунктів інформація не поступала

Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра

У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині записи МD=1.8, клас К=7.3.

Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. З населених пунктів інформація не надходила.

Раніше на території Північного Кавказу зафіксовано землетрус магнітудою 2,9. Підземні поштовхи відбулося о 05:05 за київським часом. Епіцентр землетрусу був у 21 км від Дербента на глибині 10 км.

Нагадаємо, в Хорватії стався землетрус силою 5,2 бала. Тоді основний удар припав на столицю країни, внаслідок чого загинуло щонайменше семеро осіб.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сколихнув всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майське Поляне та Петриня. У країні за вчора було зафіксовано сім землетрусів.

Також землетрус пошкодив будівлю українського посольства в Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.