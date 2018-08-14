СБУ затримала торговця гранатометами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник продавав зброю на території Дніпропетровської та Донецької областей

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Дніпропетровської області, який незаконно торгував зброєю. Про це повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 14 серпня.



Зазначається, що оперативники задокументували два факти продажу семи гранат РГД-5 і Ф-1, п'яти гранатометів РПГ-22 і РПГ-26 і майже півтори тисячі набоїв до автомата Калашникова.



«Зловмисник збував військові засоби ураження на території Дніпропетровської і Донецької областей. Правоохоронці затримали торговця зброєю в одному з населених пунктів Дніпропетровської області після незаконної реалізації засобів ураження», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.