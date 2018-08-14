СБУ затримала торговця гранатометами
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Зловмисник продавав зброю на території Дніпропетровської та Донецької областей
Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Дніпропетровської області, який незаконно торгував зброєю. Про це повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 14 серпня.
Зазначається, що оперативники задокументували два факти продажу семи гранат РГД-5 і Ф-1, п'яти гранатометів РПГ-22 і РПГ-26 і майже півтори тисячі набоїв до автомата Калашникова.
«Зловмисник збував військові засоби ураження на території Дніпропетровської і Донецької областей. Правоохоронці затримали торговця зброєю в одному з населених пунктів Дніпропетровської області після незаконної реалізації засобів ураження», - йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.