СБУ затримала у Києві кавказького злодія в законі «Папуну» (фото)



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Представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Папуна»

Зловмисника примусово видворили за межі України

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали у Києві «злодія в законі», причетного до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Папуна», незважаючи на заборону в’їзду, незаконно повернувся в Україну.

За інформацією спецслужби, зловмисник прибув на територію нашої держави для координації діяльності злочинних угруповань. «Злодій у законі» мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок та вимагання.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в Оболонському районі столиці та примусово видворили за межі нашої країни.