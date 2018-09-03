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    СБУ затримала у Києві кавказького злодія в законі «Папуну» (фото)

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    <span>Представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько &laquo;Папуна&raquo;</span> - СБУ затримала у Києві кавказького злодія в законі «Папуну» (фото)
    Представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Папуна»

    Зловмисника примусово видворили за межі України

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали у Києві «злодія в законі», причетного до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько «Папуна», незважаючи на заборону в’їзду, незаконно повернувся в Україну.

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    За інформацією спецслужби, зловмисник прибув на територію нашої держави для координації діяльності злочинних угруповань. «Злодій у законі» мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок та вимагання.

    Співробітники СБУ затримали зловмисника в Оболонському районі столиці та примусово видворили за межі нашої країни.

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