СБУ знешкодила хакерське угруповання, очолюване громадянином РФ



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СБУ заблокувала доступ до серверів, які здійснювали автоматичне розповсюдження шкідливого програмного забезпечення

Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії кіберзлочинності блокували у Запоріжжі діяльність угруповання хакерів. Правоохоронці встановили, що групу, до складу якої входило троє мешканців обласного центру, очолював громадянин Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники розробляли шкідливе програмне забезпечення, призначене для зламу криптовалютних бірж, онлайн-тоталізаторів, ігрових форумів, а також операційних систем мереж банкоматів. Через використання комп’ютерних вірусів вони отримували несанкціонований доступ до персональної інформації зареєстрованих користувачів та паролі Інтернет-ресурсів.

Також через зараження інформаційних мереж хакери розраховували отримати доступ до електронних рахунків Інтернет-користувачів.

Під час проведення обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з встановленим шкідливим програмним забезпеченням, електронні накопичувачі інформації з даними майже трьох з половиною мільйонів Інтернет-користувачів.

Оперативники спецслужби заблокували доступ до п’яти віддалених серверів, які здійснювали автоматичне розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.