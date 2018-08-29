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    СБУ знешкодила хакерське угруповання, очолюване громадянином РФ

    • Розсилка
    СБУ знешкодила хакерське угруповання, очолюване громадянином РФ

    СБУ заблокувала доступ до серверів, які здійснювали автоматичне розповсюдження шкідливого програмного забезпечення

    Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії кіберзлочинності блокували у Запоріжжі діяльність угруповання хакерів. Правоохоронці встановили, що групу, до складу якої входило троє мешканців обласного центру, очолював громадянин Росії.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Зловмисники розробляли шкідливе програмне забезпечення, призначене для зламу криптовалютних бірж, онлайн-тоталізаторів, ігрових форумів, а також операційних систем мереж банкоматів. Через використання комп’ютерних вірусів вони отримували несанкціонований доступ до персональної інформації зареєстрованих користувачів та паролі Інтернет-ресурсів.

    Також через зараження інформаційних мереж хакери розраховували отримати доступ до електронних рахунків Інтернет-користувачів. 

    Під час проведення обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з встановленим шкідливим програмним забезпеченням, електронні накопичувачі інформації з даними майже трьох з половиною мільйонів Інтернет-користувачів.

    Оперативники спецслужби заблокували доступ до п’яти віддалених серверів, які здійснювали автоматичне розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. 

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