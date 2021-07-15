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    Нардепи підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

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    Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році - Нардепи підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки
    Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році
    Фото з відкритих джерел

    Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу

    Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ підтримали 269 народних депутатів.

    Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

    Крім того, в Бюджетній декларації передбачено фіскальний простір, яке розподіляється в рамках держбюджету на пріоритетні напрямки. Серед пріоритетів бюджетної політики, позначених декларацією:

    • посилення обороноздатності і безпеки держави;
    • розвиток агропромислового комплексу;
    • формування чистого і безпечного навколишнього середовища;
    • розвиток адміністративних послуг та їх цифровізация;
    • посилення енергонезалежності;
    • створення ефективної системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
    • забезпечення якісного рівня медицини;
    • підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

    Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

    Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% – в 2023 році і 5,0% – у 2024 році.

    Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році – 1333,2 млрд гривень, в 2024 році – 1451,6 млрд гривень.

    Документом передбачено, що середньомісячна зарплата працівників, брутто складе: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривень.

    Раніше бюджетний комітет парламенту погодив Бюджетну декларацію.

    Теги: Верховна Рада економіка бюджет декларація фінанси уряд
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    Нардепи підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки