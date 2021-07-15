Нардепи підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році

Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу

Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ підтримали 269 народних депутатів.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

Крім того, в Бюджетній декларації передбачено фіскальний простір, яке розподіляється в рамках держбюджету на пріоритетні напрямки. Серед пріоритетів бюджетної політики, позначених декларацією:

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого і безпечного навколишнього середовища;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізация;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% – в 2023 році і 5,0% – у 2024 році. Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році – 1333,2 млрд гривень, в 2024 році – 1451,6 млрд гривень. Документом передбачено, що середньомісячна зарплата працівників, брутто складе: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривень.