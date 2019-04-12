Семерак збільшив площу земель природно-заповідного фонду на 80 тисяч гектарів



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Остап Семерак

Абсолютна більшість нових територій є об’єктами Смарагдової мережі Європи

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що площі природно-заповідного фонду України збільшено на майже 80 тис.га або на 0,13 % загальної площі держави.

Про це Семерак написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Президент України Петро Порошенко щойно підписав 11(!!!) указів, розроблених Мінприроди протягом останніх двох років. Вітаю щиро всіх причетних і всіх вболіваючих за довкілля, бо знаю, яка титанічна праця виконана великою кількістю природоохоронців», - повідомив міністр.

Він зазначив, що у перемогу Мінприроди також не менше вірила міжнародна природозахисна спільнота.

«Україна це зробила, адже маємо зобов'язання розширювати свої території ПЗФ і згідно Угоди про асоціацію з ЄС, і ряду інших важливих угод та домовленостей. Абсолютна більшість нових територій є об’єктами Смарагдової мережі Європи», - резюмував Семерак.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що планує до 2030 року збільшити площу земель природно-заповідного фонду до 15%.