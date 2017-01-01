Сенат Польщі затвердив новий виборчий кодекс

Верхня палата польського парламенту прийняла ряд поправок сенаторів правлячої партії «Право і Справедливість»

Сенат Польщі у четвер ввечері прийняв новий виборчий кодекс. За прийняття нового кодексу Польщі голосувало 60 сенаторів, 21 був проти, один утримався. Верхня палата польського парламенту прийняла ряд поправок сенаторів правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS). Зокрема, у світлі критики, яка з'явилася у публічному просторі в



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Сенат Польщі

Верхня палата польського парламенту прийняла ряд поправок сенаторів правлячої партії «Право і Справедливість»

Сенат Польщі у четвер ввечері прийняв новий виборчий кодекс. За прийняття нового кодексу Польщі голосувало 60 сенаторів, 21 був проти, один утримався.

Верхня палата польського парламенту прийняла ряд поправок сенаторів правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS). Зокрема, у світлі критики, яка з'явилася у публічному просторі в Польщі у зв'язку із забороною дистанційного голосування у проекті закону Сейму, верхня палата внесла зміни і дозволила дистанційне голосування для інвалідів.

Крім того, Сенат також врахував побажання Державної виборчої комісії, збільшуючи її роль у призначенні і відкликанні виборчих комісарів і голови Національного виборчого бюро.

Змінами у виборчому кодексі передбачається, зокрема, встановлення з 2018 року лише двох каденцій перебування на посаді мерів та війтів (раніше цей термін не був обмежений), встановлення одномандатних округів у гмінах (найменша адміністративно-територіальна одиниця Польщі) чисельністю до 20-ти тис. жителів, а також скасування дистанційного голосування для усіх, окрім інвалідів.

Опозиція та громадські організації закидають партії влади, що вона робить виборчі зміни на свою користь з метою отримання кращих результатів у наступних виборах.

Місцеві вибори відбудуться в Польщі в наступному році, парламентські - в 2019 році, а президентські в 2020 році.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.