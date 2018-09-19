Сенат США схвалив військовий бюджет з $250 мільйонами для України



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Американський Сенат

Кошторис оборонного бюджету на $50 млн перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки української держави

Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, в якому передбачено збільшення допомоги Україні на посилення безпеки до $250 млн.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

«Сенат США схвалив раніше узгоджений з Палатою представників проект «Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік», який передбачає $250 млн для допомоги Україні», - йдеться в повідомленні.

Даний кошторис оборонного бюджету на $50 млн перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки української держави.

«Згідно законопроекту, $250 млн виділяються, в тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних сил України», - зазначають в українському посольстві.

Для вступу в силу погоджений проект «Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік» треба ще проголосувати в Палаті представників, після чого він буде переданий на підпис президентові США.

Раніше в українському посольстві повідомляли, що 50 млн із зазначеної суми має бути спрямовано на летальні види озброєнь.