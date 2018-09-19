  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сенат США схвалив військовий бюджет з $250 мільйонами для України

    • Розсилка
    Американський Сенат - Сенат США схвалив військовий бюджет з $250 мільйонами для України
    Американський Сенат

    Кошторис оборонного бюджету на $50 млн перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки української держави

    Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, в якому передбачено збільшення допомоги Україні на посилення безпеки до $250 млн.

    Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

    «Сенат США схвалив раніше узгоджений з Палатою представників проект «Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік», який передбачає $250 млн для допомоги Україні», - йдеться в повідомленні.

    Даний кошторис оборонного бюджету на $50 млн перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки української держави.

    «Згідно законопроекту, $250 млн виділяються, в тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних сил України», - зазначають в українському посольстві.

    Для вступу в силу погоджений проект «Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік» треба ще проголосувати в Палаті представників, після чого він буде переданий на підпис президентові США.

    Раніше в українському посольстві повідомляли, що 50 млн із зазначеної суми має бути спрямовано на летальні види озброєнь.

    Читайте також
    США бюджет військові посольство фінансування Україна Пентагон Сенат США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ