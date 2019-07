Сенат затвердив Келлі Крафт на посаду посла США в ООН

Найближчим часом Крафт буде приведена до присяги

Американський Сенат затвердив Келлі Найт Крафт на посаді постійного представника США при ООНю

Про це повідомляє Fox news.

Її кандидатуру підтримали 56 сенаторів проти 34. Найближчим часом Крафт буде приведена до присяги.

Посада постпреда США при ООН була вакантною протягом 7 місяців. В даний час виконує обов'язки постпреда США при ООН дипломат Джонатан Коен.

The Senate just confirmed @POTUS's impressive nominee for the critical role of @USUN Ambassador: Kelly Knight Craft of #Kentucky. I’m confident our entire nation will be proud of the fine service she will render as our Ambassador to the United Nations. pic.twitter.com/8yZTeICXW0