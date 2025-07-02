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Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
2 липня Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Митрополит Климент заявив, що рішення про припинення українського громадянства Онуфрія «підлягають певному юридичному сумніву»

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. Про це у коментарі «Суспільному» заявив речник УПЦ МП митрополит Климент, інформує «Главком».

За словами речника, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Митрополит Климент додав, що Онуфрій буде захищати свої права як громадянин України та що має «всі права оскаржити цей указ». Також, за словами речника, рішення про припинення громадянства «підлягають певному юридичному сумніву».

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

Згодом митрополит Онуфрій узявся відхрещуватися від російського громадянства. Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Щоправда, у процесі довгих пояснень та опису свого життя настоятель Московської церкви таки визнав, російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

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Теги: Московська церква в Україні громадянство Митрополит Онуфрій

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