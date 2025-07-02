СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
Президент позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
А це вже насправді цікаво...
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію – закінчити земний шлях у Троїце-Сергієвій лаврі (подмосков'я).
І, щоб не було ілюзій – у нас таких от «крипторосіян» (із російськими паспортами) більше двох десятків у єпископаті УПЦ МП. І всі вони досі себе почувають комфортно в Україні.
Тому потрібна не лише констатація фактів (наявність чи відсутність громадянства), але й наслідки, які ці факти породжують.... А з цим у нас в Україні завжди було погано (причинно-наслідкові зв'язки).