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Олександр Саган Релігієзнавець, філософ, публіцист, журналіст

СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію

glavcom.ua
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Президент позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

А це вже насправді цікаво...

СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію – закінчити земний шлях у Троїце-Сергієвій лаврі (подмосков'я).

І, щоб не було ілюзій – у нас таких от «крипторосіян» (із російськими паспортами) більше двох десятків у єпископаті УПЦ МП. І всі вони досі себе почувають комфортно в Україні.

Тому потрібна не лише констатація фактів (наявність чи відсутність громадянства), але й наслідки, які ці факти породжують.... А з цим у нас в Україні завжди було погано (причинно-наслідкові зв'язки).

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Джерело
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Теги: громадянство Митрополит Онуфрій релігія Московська церква в Україні

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СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
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