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Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП
фото: pravmir

Іона: Уже давно купу архієреїв УПЦ (МП, – «Главком») позбавлено громадянства України. І нічого, живуть і служать

Архієпископ Іона прокоментував указ президента Володимира Зеленського про позбавлення українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Він нагадав, що вже десятки архієреїв Московської церкви були позбавлені українського паспорта, але й далі служать. Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Уже давно купу архієреїв УПЦ (МП, – «Главком») позбавлено громадянства України. І нічого, живуть і служать Церкві та народу України. Не панікуйте! Ось, наприклад: січень 2023 року – указ № 898/2022. Президент Зеленський підписав указ, згідно з яким призупинено громадянство 13 архієреїв УПЦ (МП, – «Главком»), з повідомленням Державної міграційної служби: єпископ Сергій (Аніцой Сергій Леонідович), митрополит Мелетій (Єгоренко Валентин Володимирович)», – йдеться у дописі.

Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП фото 1
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Архієпископ Іона (Черепанов Максим Олександрович) – архієрей Української православної церкви (Московського патріархату). Владика Іона відомий своєю зневагою до Православної Церкви України, про що свідчать дописи на його сторінці в мережі Facebook. Разом з митрополитами РПЦ в Україні Онуфрієм та Антонієм (Паканичем) відмовився вставати на знак вшанування загиблих в АТО українських воїнів у Верховній Раді. Неодноразово під час проповідей відмічений в українофобії.

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

Згодом митрополит Онуфрій узявся відхрещуватися від російського громадянства. Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Щоправда, у процесі довгих пояснень та опису свого життя настоятель Московської церкви таки визнав, російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

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Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій громадянство

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