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    Сенатор США: Путін поважає тільки силу

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    &laquo;Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів&raquo;, - заявив Баррассо - Сенатор США: Путін поважає тільки силу
    «Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів», - заявив Баррассо

    Сенатор - республіканець закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря

    Сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю. Про це повідомляє Голос Америки.

    Він схвально відгукнувся на рішення президента Трампа скасувати зустріч з Путіним, яка раніше планувалась на ці вихідні в Аргентині.

    «Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато значать, а от дії – так. Вважаю, ми маємо робити більше», - відзначив сенатор.

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    Він закликав США направити кораблі до Чорного моря. Те саме, наголошує сенатор, мають зробити і НАТО. Такі дії продемонструють народу України підтримку США, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватись міжнародного права, вважає він.

    Сенатор також закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря.

    «Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів», - заявив Баррассо.

     

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    вихідні Чорне море США НАТО зброя Путін
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