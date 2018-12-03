Сенатор США: Путін поважає тільки силу



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«Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів», - заявив Баррассо

Сенатор - республіканець закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря

Сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю. Про це повідомляє Голос Америки.

Він схвально відгукнувся на рішення президента Трампа скасувати зустріч з Путіним, яка раніше планувалась на ці вихідні в Аргентині.

«Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато значать, а от дії – так. Вважаю, ми маємо робити більше», - відзначив сенатор.

Він закликав США направити кораблі до Чорного моря. Те саме, наголошує сенатор, мають зробити і НАТО. Такі дії продемонструють народу України підтримку США, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватись міжнародного права, вважає він.

Сенатор також закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря.

«Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів», - заявив Баррассо.