Сенцова немає у колонії на Ямалі – сестра політв'язня
- Сьогодні, 16:45
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Режисера, ймовірно, перевели у іншу в’язницю, але нікому не повідомили
Українського режисера Олег Сенцов немає у виправній колонії в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області Росії). Про це свідчить відповідь адміністрації виправної установи, яку отримала правозахисниця Яна Гончарова. Сестра Сенцова Наталією Каплан оприлюднила відповідь на сторінці у соцмережі Facebook.
«З'явилася інформація, що Олега Сенцова немає в ІК-8 в Лабитнангі. Про це свідчить відповідь ФСВП-лист для Яни Гончарової. У черговій частині мені відмовили надати інформацію, за телефоном начальника колонії ніхто не відповідає», - повідомила вона.
За словами Каплан, лист було надіслано в неділю, 25 лютого, через електронну систему ФСВП, відповідь прийшла у вівторок, 27 лютого.
Сестра Сенцова відмітила, що починає його шукати.
Як відомо, українців Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.
У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Олега Сенцова доставили до міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії, Північне полярне коло) 13 жовтня.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.
Повідомлялося, що Сенцов вперше подзвонив з російської в'язниці.