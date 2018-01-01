Сенцову дозволили зателефонувати сестрі з російської в'язниці

Дуже тяжкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривав усього три хвилини, - написала Наталія Каплан

Політв’язень та відомий режисер Олег Сенцов вперше подзвонив з російської в'язниці. [READ_MORE] Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан. «Вперше з Лабитнангі зателефонував Олег. Каже, що передача і гроші на рахунок поки не потрібні. Як і раніше відмовляється від побачень.



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Фото: youtube.comІНФОРМАТОР Олег Сенцов

Дуже тяжкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривав усього три хвилини, - написала Наталія Каплан

Політв’язень та відомий режисер Олег Сенцов вперше подзвонив з російської в'язниці.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан.

«Вперше з Лабитнангі зателефонував Олег. Каже, що передача і гроші на рахунок поки не потрібні. Як і раніше відмовляється від побачень. Сказав: «Я чекаю іншого». Чесно йому відповіла, що поки повний ступор. Киває на обмін полоненими. Я знову намагалася йому пояснити, що політв'язні відокремлені від полонених і його цей процес не стосується. Здається, він цього досі не розуміє. Дуже тяжкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривав всього три хвилини», - написала вона.

Українців Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олега Сенцова доставили до міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) 13 жовтня.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.