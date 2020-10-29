Сербія обрала новий уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основними завданнями нового уряду є боротьба за здоровʼя нації, політична боротьба за Косово, збереження добрих відносин з сусідніми країнами, розвиток відносин із Сполученими Штатами Америки, Росією та Китаєм, - прем'єр

Головою уряду залишилася Ана Брнабич, що очолює його з 2016 року

Парламент Сербії, де вперше в історії немає опозиції, обрав новий уряд. Його очолює Ана Брнабич, котра займала цю посаду від 2016 року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами премʼєра, основними завданнями нового уряду є боротьба за здоровʼя нації, політична боротьба за Косово, збереження добрих відносин з сусідніми країнами, розвиток відносин із Сполученими Штатами Америки, Росією та Китаєм. Вона зокрема наголосила на тому, що жінки отримали 11 з-поміж 23 міністерських посад.

Зазначається, що більшість міністерських посад отримали члени Сербської прогресивної партії, яку очолює глава держави Александар Вучич.

«Його партія має абсолютну більшість депутатських місць. Вни уклали коаліцію з давніми партнерами – Соціалістичною партією, яку заснував колишній президент Сербії Слободан Мілошевич. Згадані партії керували країною в час війн у девʼяності роки минулого століття», – йдеться у повідомленні.

Міністром внутрішніх справ став колишній міністр оборони Александар Вулин. Посаду міністра оборони посів Небойша Стефанович, котрий досі очолював міністерство внутрішніх справ. Зовнішньополітичне відомство очолив Нікола Селакович, котрий в минулому був генеральним секретарем глави держави.

В сербському парламенті немає опозиції, оскільки більшість опозиційних партій бойкотувала вибори, котрі відбулися 21 червня, а ті, котрі взяли участь в них, не подолали 3-відсотковий барʼєр.

Президент Вучич заявив, що новообраний уряд буде керувати державними справами до квітня 2022 року та, що нові парламентські вибори будуть проведені разом з президентськими. На думку оглядачів, глава держави виступає за скорочення мандату виконавчої влади тому, що більшість західних партнерів піддає критиці факт, що Сербія стала єдиною країною в Європі без парламентської опозиції.

Як повідомлялося на початку вересня, Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.