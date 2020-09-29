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    Росія заявила, що виводить своїх десантників з Білорусі

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    Російсько-білоруські навчання проходили з 14 по 25 вересня на полігоні &laquo;Брестський&raquo; у Білорусі - Росія заявила, що виводить своїх десантників з Білорусі
    Російсько-білоруські навчання проходили з 14 по 25 вересня на полігоні «Брестський» у Білорусі

    РФ повідомила, що три дивізії парашутно-десантних військ брали участь у навчаннях «Слов'янське братерство-2020»

    Росія заявила, що виводить з Білорусі підрозділи трьох дивізій парашутно-десантних військ, що брали участь у навчаннях «Слов'янське братерство-2020». Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

    «Сьогодні в пункт постійної дислокації в Іваново після виконання навчально-бойових завдань прибув посилений парашутно-десантний батальйон Івановського гвардійського полку. Надалі в пункти постійної дислокації прибудуть підрозділи Псковського і Тульського гвардійських з'єднань ПДВ, які також брали участь у плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні «Слов'янське братерство-2020», – заявили в Міноборони РФ.

    Російсько-білоруські навчання проходили з 14 по 25 вересня на полігоні «Брестський» у Білорусі. Росія направила на ці навчання понад 900 військовослужбовців – три батальйонні тактичні групи з трьох дивізій ПДВ РФ - Псковської, Тульської й Івановської.

    На навчаннях у Білорусі минулого тижня російські військові задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3.

    Російсько-білоруські навчання проходили на тлі загострення політичної ситуації в Білорусі. Сербія відмовилася від участі в них.

    Раніше 15 вересня Міноборони РФ повідомило, що навчання на території Білорусі 12-16 жовтня проведуть миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). «У командно-штабному навчанні візьмуть участь підрозділи від шести держав-членів ОДКБ: Російської Федерації, Республіки Білорусь, Вірменії, Казахстану, Киргизії й Таджикистану», – повідомили в російському військовому відомстві.

    Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

    Білорусь Росія Міноборони РФ військові навчання Сербія протест військові Світлана Тихановська
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