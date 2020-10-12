«Укрпошта» посіла 30 місце у світовому рейтингу поштових послуг



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Укрпошта увійшла в топ-30 пошт світу

Компанія обігнала пошти Ізраїлю і Данії, але все ж перебуває нижче в рейтингу, ніж пошти Молдови та Білорусі.

Укрпошта увійшла в топ-30 пошт світу. Всього в рейтингу Postal Development Index 2019 170 позицій. Про це повідомляє глава Укрпошти Ігор Смілянський в понеділок, 12 жовтня.

«Ми тільки починаємо розбудову інфраструктури, проте навіть поточні результати дають нам можливість наблизитися до групи лідерів... Нам не вистачило трохи, щоб увійти до списку Global Postal Champions (потрібно 60 балів, а у нас 58.64). Але я упевнений, що після побудови нових сортувальних центрів і прийняття закону 2788-д про банк ми займемо своє місце серед лідерів», – написав Смілянський.

Відразу після України йдуть Литва і Угорщина (31 і 32-е місце), а перед - Сербія і Фінляндія (29 і 28-е).

Сусідні з Україною країни розташувалися в такому порядку: Польща (13-е місце), РФ (19-е), Білорусь (20-е), Словаччина (21-е) Молдова (26-е), Румунія (44-е) .

При складанні рейтингу враховувалися:

Reliability (Надійність) – якість доставки

Reach (Доступність) – кількість прямих міжнародних зв'язків:

Relevance (Релевантність) - продуктова лінійка, кількість і доступність поштових відділень

Resilience (Опірність до зовнішніх і внутрішніх шоків) – диверсифікація виручки, розвиток фінансових і банківських послуг

«Ми тут непогано виглядаємо, хоча з урахуванням скорочення прямих рейсів буде не просто утримувати позиції», – наголосив Смілянський.

Нагадаємо, що «Укрпошта» під час пандемії відправила у примусову відпустку 20% штату.