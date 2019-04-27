Серед шотландців зросла підтримка незалежності від Британії



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Підтримка відділення від Королівства зросла до 49%

У Шотландії підтримка незалежності від Великої Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки, в основному за рахунок виборців, які хочуть залишитися в Європейському союзі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування YouGov.

Опитування YouGov показало, що підтримку ідеї відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.

Крім того, на референдумі 2014 року шотландці відхилили незалежність із результатом 45% проти 55%.

Опитування також показало, що 53% шотландців вважають, що протягом наступних 5 років не повинно бути ще одного референдуму про незалежність.