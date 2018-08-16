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    Серед загиблих в Генуї – громадянин Молдови

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    Серед загиблих в Генуї – громадянин Молдови

    Загиблий громадянин Молдови віком 44 років працював в Італії водієм фури

    Житель села Тараклія Каушанского району Молдови загинув під час обвалення моста в італійському місті Генуя.
    Інформацію про це підтвердили в уряді Молдови.

    Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розпорядився вжити всіх необхідних заходів для надання допомоги в доставці тіла загиблого на батьківщину.

    Як стало відомо,с У нього залишилася дружина і троє неповнолітніх дітей.

    Як повідомлялося, автомобільний міст в Генуї обрушився 14 серпня. З висоти 45 метрів впало близько 40 автомобілів.

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    За останньою інформацією, загинуло 39 осіб, у тому числі троє дітей у віці від 8 до 12 років, 16 осіб поранено 12 осіб перебувають у тяжкому стані.

    Серед загиблих троє громадян Франції і двоє албанців.

    В результаті обвалення мосту постраждали двоє громадян України. За інформацією МЗС, вони госпіталізовані, їх стан стабільний, загрози життю немає.

    Міська влада оголосила дводенний траур.

    МЗС міст дружина
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