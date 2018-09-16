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    Серпень побив світовий температурний рекорд

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    Серпень побив світовий температурний рекорд

    Особливо посушливим це літо виявилося в Північній Європі, Австралії і Південній Африці

    Минулий серпень став п'ятим найтеплішим на планеті за всю історію спостережень. Про це повідомляє Еuronews.

    В обох полярних регіонах рівень крижаного покриву опустився нижче середніх значень. Особливо посушливим це літо виявилося в Північній Європі, Австралії і Південній Африці.

    Сильні повені сталися в Китаї і Індії, де під водою опинилися величезні території. Смертоносний тайфун посіяв хаос в Японії і Кореї. На Гавайські острови обрушився тропічний шторм.

    У Південній Європі серпень видав більш дощовим, ніж зазвичай. В Італії 11 туристів загинули при раптовій повені в ущелині.

    Тим часом сильна спека навесні і влітку призвела до посухи в Північній Європі. Місцеві фермери в розпачі, оскільки врожаї впали, і не вистачає кормів для великої рогатої худоби.

    Минулий період з квітня по серпень виявився для континенту найтеплішим.

    При цьому серпень став третім за цей рік місяцем з виключно високими температурами.

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