Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися три автівки, асенізатор влетів у гараж (відео)



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Асенізатор винесло в цегляний гараж приватного домогосподарства Фото: скріншот відео

Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

Сьогодні, 29 березня, вранці сталася серйозна ДТП в с. Старі Петрівці Вишгородського району.

Про це повідомляється у соцмережах.

«За попередньою інформацією, дівчина на Volkswagen в'їхала в Hyundai. У результаті удару Hyundai вилетів на зустрічну смугу руху, де в нього в'їхав «Газон» (асенізатор), якого винесло в цегляний гараж», - йдеться в повідомленні на сторінці спільноти «Київ оперативний».

Обидва автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Рух трасою ускладнено.

Як повідомлялося, 28 березня на вулиці Петлюри у Києві автомобіль Smart збив дівчину.