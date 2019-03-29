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    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися три автівки, асенізатор влетів у гараж (відео)

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    Асенізатор&nbsp;винесло в цегляний гараж приватного домогосподарства - Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися три автівки, асенізатор влетів у гараж (відео)
    Асенізатор винесло в цегляний гараж приватного домогосподарства
    Фото: скріншот відео

    Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

    Сьогодні, 29 березня, вранці сталася серйозна ДТП в с. Старі Петрівці Вишгородського району.

    Про це повідомляється у соцмережах.

    «За попередньою інформацією, дівчина на Volkswagen в'їхала в Hyundai. У результаті удару Hyundai вилетів на зустрічну смугу руху, де в нього в'їхав «Газон» (асенізатор), якого винесло в цегляний гараж», - йдеться в повідомленні на сторінці спільноти «Київ оперативний».

    Обидва автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

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    Постраждалих внаслідок ДТП немає.

    Рух трасою ускладнено.

    Як повідомлялося, 28 березня на вулиці Петлюри у Києві автомобіль Smart збив дівчину.

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