У Чернівецькій області зіткнулися три автомобілі. Серед постраждалих є дитина



В Чернівецькій області сталась масштабна аварія / Facebook - Поліція Чернівецької області



Детальніше читайте на УНІАН: <a href="https:// Фото: Facebook Поліція Чернівецької області В Чернівецькій області сталась масштабна аварія

Травмовано унаслідок ДТП п’ятеро людей

У селі Остриця Чернівецької області відбулось зіткнення трьох автомобілів. Постраждали п’ятеро людей, серед яких 9-річна дівчинка. Про це ідеться у повідомленні на Facebook сторінці Головного управління поліції Чернівецької області.

Як повідомили у поліції, інформація про пригоду надійшла правоохоронцям о 18:15 27 квітня. «Відбулося зіткнення 3 автомобілів: «Volkswagen Golf», «ВАЗ 21015» та «Peugeot Expert». Внаслідок аварії 5 осіб доставлено до Чернівецької ЛШМД. На місці події працювали правоохоронці. вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», - повідомили правоохоронці.

Як повідомив «Главком», напередодні у Києві на проспекті Науки автомобіль збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.