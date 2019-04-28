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    У Чернівецькій області зіткнулися три автомобілі. Серед постраждалих є дитина

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    В Чернівецькій області сталась масштабна аварія <br /> <div style="position: absolute; left: -99999px;">В Чернівецькій області сталась масштабна аварія / Facebook - Поліція Чернівецької області<br /><br />Детальніше читайте на УНІАН: &lt;a href="https:// - У Чернівецькій області зіткнулися три автомобілі. Серед постраждалих є дитина
    В Чернівецькій області сталась масштабна аварія
    В Чернівецькій області сталась масштабна аварія / Facebook - Поліція Чернівецької області

    Детальніше читайте на УНІАН: <a href="https://
    Фото: Facebook Поліція Чернівецької області

    Травмовано унаслідок ДТП п’ятеро людей

    У селі Остриця Чернівецької області відбулось зіткнення трьох автомобілів. Постраждали п’ятеро людей, серед яких 9-річна дівчинка. Про це ідеться у повідомленні на Facebook сторінці Головного управління поліції Чернівецької області.

    Як повідомили у поліції, інформація про пригоду надійшла правоохоронцям о 18:15 27 квітня. «Відбулося зіткнення 3 автомобілів: «Volkswagen Golf», «ВАЗ 21015» та «Peugeot Expert». Внаслідок аварії 5 осіб доставлено до Чернівецької ЛШМД. На місці події працювали правоохоронці. вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», - повідомили правоохоронці.

    Як повідомив «Главком», напередодні у Києві на проспекті Науки автомобіль збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

    ДТП аварія
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