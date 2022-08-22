Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  

Співробітники Червоного Хреста не озвучують, що їх не пустили до оборонців «Азовсталі»

В інтерв’ю «Главкому» Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра), розповіла, що думає про діяльність Червоного Хреста щодо українських військовополонених.

«Червоний Хрест взагалі нічого не робить! Вони нещодавно телефонували мені з питанням, чи знаю я, де мій брат, і чи можу я їм сказати, у якому він стані. По-перше, Червоний Хрест сам має відповідати мені на ці питання. По-друге, цей Червоний Хрест у мене питає: «Ми намагаємось туди потрапити, але нас не допускають. Як ви вважаєте, як нам потрапити туди?». Я їм кажу: «Ну, вибачте, у вас є серйозні донори, які вас спонсорують. Ви написали хоча б один лист на безпекову частину ООН, ви хоч раз звернулись до Сполучених Штатів чи інших країни з проханням вам допомогти у цьому питанні? Ви ж нічого з цього не зробили за увесь цей час. Ви ж просто сидите і пишете листи у Росію. Ви жодного разу не вийшли на якусь прес-конференцію до журналістів та не озвучили, що вас не допускають, що у вас є підозра, що українські військові знаходяться не у тих умовах, у яких мають». Ви ж нічого з цього не зробили. Розповідаєте мені, що вас туди не допускають», – повідомила вона.

Сандра Кротевич каже, що не розуміє, який взагалі сенс існування цієї організації, якщо вона повністю неспроможна нічого вирішувати?

«Я вважаю, що потрібно просто робити повністю з нуля нову організацію. До слова, і ООН показує свою неспроможність – бо ж досі не прибрали Росію з Радбезу. Вибачте, як може країна, яка веде війну та вбиває людей, на щось впливати у Радбезі?», – каже жінка.

Щодо надання правової допомоги, то з нею проблем немає, держава надає у повному обсязі – як з українськими адвокатами, так і з закордонними. Також допомагають волонтери.

«Багато родичів полонених у минулому були суддями і також нам допомагають складати листи. Але основна проблема у тому, що юристи тут нічим допомогти не можуть, тому що Росія не дотримується юридичних норм, їм це не цікаво», – розповіла сестра Богдана Кротевича.

Мовляв, всі бачать, що росіяни порушують міжнародні угоди, під якими ставили підписи.

«Я зараз вірю лише у дві речі. По-перше, у нашу армію, що вона переломить хід подій, добре дасть по голові рашистам і вони побіжать як щури з нашої землі. По-друге – це все ж таки міжнародна спільнота, лідери інших країн. На мій великий подив, наш президент справді взявся відстоювати інтереси країни у тяжкий момент і всі його звернення до всіх країн світу на всіх можливих майданчиках дійсно допомагають. Єдине – на жаль, європейці дуже «тяжкі», спливає дуже багато часу, поки вони на щось зважаться. А для нас час – це золото, бо у цей час помирають дуже багато наших військових і цивільних», – каже вона.

Щодо того, чи під час виведення оборонців з «Азовсталі» йшлося про якісь гарантії і чи були вони зафіксовані на папері, Сандра Кротевич каже: йдеться про гарантії, прописані міжнародним правом та міжнародними документами. Червоний Хрест має працювати згідно Женевської конвенції. Саме про ці гарантії і йшлося.

«Червоний Хрест ніколи не підписував нічого, але вони у всіх країнах працюють згідно Третьої Женевської конвенції. Питання – чому вони не працюють в Україні згідно цієї конвенції, та чого вони чекають? У них немає проблем потрапити до російських військовополонених та подивитись, у яких умовах вони живуть, переконатися, що з них не знущаються, що вони нормально харчуються, п’ють воду та отримують медичну допомогу – тобто що дотримано всіх умов, прописаних у Женевській конвенції. До російських військовополонених не застосовуються тортури, їхні права не порушуються», – каже вона.

За словами Кротевич, правами наших військових росіяни нехтують, особливо чітко це стало зрозуміло після Оленівки, де людей просто цинічно вбили.

«Рішення російського суду про тероризм – це просто сюр якийсь, тому що не можна визначити терористами людей, які знаходяться у полоні. Загалом, далеко ходити не треба, там у принципі немає права», – каже сестра полоненого.

Нагадаємо, у День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».